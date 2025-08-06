Devrek'te Tabancalı Saldırı: 3 Yaralı, 1 Tutuklu

Devrek'te Tabancalı Saldırı: 3 Yaralı, 1 Tutuklu
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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Sercan K. ile Ayhan G. arasında çıkan tartışma, Ayhan G.'nin Sercan K.'yı tabancayla vurmasıyla şiddetlendi. Olayda 2 kişi daha yaralandı. Ayhan G. tutuklandı.

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde tartıştığı Sercan K.'yı (30) tabancayla vuran Ayhan G., taktığı 2'nci şarjördeki mermilerle sokakta bulunan 2 kişiyi de vurdu. 3 kişinin yaralandığı olayda silahın ateşlendiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, Ayhan G. tutuklandı. Sercan K. ve Ayhan G.'nin bölgede esnaf olduğu öğrenildi.

Olay, dün Devrek ilçesi eski terminal alanında meydana geldi. Bölgede esnaf olan Sercan K. ile Ayhan G. Karşılaşıp, tartışmaya başladı. İddiaya göre, tartışma büyüyünce Ayhan G., belinden çıkardığı tabancayla defalarca Sercan K.'ya ateş etti. Hızını alamayan saldırgan, tabancasının şarjörünü yeniden doldurup ateş ederek kaçtı. Bu esnada Sercan K.'nın yanı sıra sokakta bulunan Erol M.G. ile Emre K. da yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

Olay yerinden kaçan Ayhan G. polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Öğle saatlerinde Devrek Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Öte yandan, Ayhan G.'nin tabancayla defalarca ateş ettiği ve koşarak kaçtığı anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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