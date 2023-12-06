Devrek Kaymakamı Evlice, şehit yakınları ve gazilerle buluştu

Devrek Kaymakamı Muhammed Evlice, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce Öğretmenevi'nde düzenlenen yemek etkinliğinde konuşan Kaymakam Evlice, şehit ve gazileri unutmayacaklarını, her zaman minnetle anacaklarını söyledi.

Şehit yakınları ve gazilerle sadece özel günlerde değil, her zaman bir arada olmayı arzuladığını dile getiren Evlice, "Vatanımızın her karış toprağında şehitlerimizin kanı, gazilerimizin izleri var." dedi.

Evlice, ülkenin içte ve dışta düşmanları olduğunu, bunları birlik ve beraberlik içinde her zaman olduğu gibi bugün de yeneceklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bakın, Filistin'de insanlık soykırımı uygulanıyor. Dün Bosna'da sesini çıkarmayanlar, bugün Filistin'de de yaşananlara ses çıkarmıyor. Ama bizim milletimiz hak, hakikat ne ise vatanı, bayrağı için her zaman canını vermeye hazır. Bu vesileyle ebediyete göçen şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, gazilerimize de uzun ömürler diliyorum."

Etkinlikte, şehitler ve ebediyete intikal eden gaziler için Kur-an'ı Kerim okundu, dualar edildi.

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, Türkiye Muharip Gaziler Derneğinin Zonguldak Şube Başkanı Necmettin Çantaş ve Devrek Şube Başkanı Muhterem Sarı ile siyasi parti temsilcileri de programda yer aldı.