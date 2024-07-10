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Devlet üniversitelerinde 2. öğretim programları kapatıldı

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YÖK Başkanı Erol Özvar, devlet üniversitelerindeki 2. öğretim programlarının kapatıldığını açıkladı. Mimarlık, eczacılık, psikoloji, beslenme-diyetetik ve temel bilimlere özgü bazı programlarda da kontenjan düşürme yoluna gidildi.

Devlet üniversitelerinde bir dönem sona erdi. Öğrencilerin akşam saatlerinde eğitim almasına olanak sağlayan 2. öğretim programları tamamen kapatıldı.

SIRADA VAKIF ÜNİVERSİTELERİ VAR

YÖK Başkanı Erol Özvar, yaptığı açıklamada "Bu dönem üniversitelerimizdeki program kalitesini artırmaya yönelik belki de en önemli çalışmamız devlet üniversitelerimizdeki ikinci öğretim programlarının kapatılması olmuştur. Vakıf üniversitelerinde, devlette olduğu gibi, ikinci öğretim programları yerine istihdama duyarlı ve geleceğin mesleklerine uygun programlara dönüştürülmesi temin edilecektir" dedi. Özvar, vakıf üniversitelerinin de gelecek yıla yönelik planlamalarını buna göre yapmalarını istendiğini belirtti.

Mimarlık, eczacılık, psikoloji, beslenme-diyetetik ve temel bilimlere özgü bazı programlarda kontenjanları azaltma kararı da alındı.

80 BİN ÖĞRENCİ YERLEŞMİŞTİ

Öte yandan; geçen sene ikinci öğretim programlarına yaklaşık 80 bin öğrenci yerleşmişti. Bu yıl YKS kontenjanlarında da yaklaşık bu kadar düşüş olacağı anlamına geliyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (29)

Ekrem Anlı:

Gayet yerinde bir karar gereksiz bölüm gereksiz mezunlar ortaya çıkarıyor bu da devamlı artan üniversiteli işsizler ordusu yaratıyor. Bunlar da malum üni okudum her işi yapmam kafasına geliyor. Bir ülkeye doktor, mühendis gerekli olduğu kadar kasap, manav da gerekli

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Sadullah Demir:

okumak istiyen insanların önünü kesmek ne demektir bilir misiniz ?

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Doğrucu Mahmut:

Yahu ikinci öğretimle fizik bölümü okusan ne olur,okumazsan ne olur? sanki o kapasitedeki öğrencileri nasaya yerleştirecekler..

yanıt88
yanıt11
şahabettin Ayyıldız:

Bu memlekette insana insan olarak bakılmıyor dünyanın bütün üniversitelerini okusa ne olur ki

yanıt5
yanıt1
Ömer Can:

zeki olan birinci eğitimi kazanır ikinci eğitimin kimseye öğretim üyelerine para kazandırmaktan başka bir faydası yok gardaş

yanıt1
yanıt0
Alp null:

mantıklı olmuş

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Hrn BSK:

Neden? Ben anlamıyorum ve artık olan şeylere bir anlam da yükleyemiyorum.! Yahu neden artık düzgün ve yolunda giden tek şey yok???

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emre texasli:

bundan daha düzgün bir karar yok üniversite sayısı da düşürülmeli önüne gelen üniversite mezunu olmamalı

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Berk M:

Bir sürü kontejyan olacağına bırakın herkes kazanabildiği yere girip ona göre bir işe girsin işveren ucuz işci çalıştıramasın, iş arayan da hakkı olanı istediği için işsiz kalmasın. Bireysel değil daha geniş çaplı bakılmalı olaylara

yanıt39
yanıt0
VEFA:

Eğitim ve öğretimi de aynen sağlık ve özel hastaneler gibi örtülü bir özelleştirme yapıp vatandaşı özele, Vakıf Üniversitelerine mecbur ettiniz. Yakında devlet üniversitelerini de satarsanız hiç şaşmam!..

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