Devlet Çoksesli Korosu "Aurora" konseri ile 8 Haziran'da sanatseverlerle buluşacak

Devlet Çoksesli Korosu, adını kuzey ışıklarından alan "Aurora" konseriyle 8 Haziran'da İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Topluluktan yapılan açıklamaya göre, tarihin antik dokularını müzik yoluyla bugüne taşıyan konser, İsveç, Estonya, Letonya, Norveç ve ABD gibi ülkelerin müzikal miraslarını bir araya getirerek doğanın seslerini insanın içsel yolculuğuyla harmanlayacak.

Kuzey ışıklarından aldığı ilhamla dinleyicileri derin bir duyusal yolculuğa davet eden konserde, Henriette Renie, Eriks Esenvalds, Raimund Tiguls, Eric Whitacre, Bodvar Moe ve Veljo Tormis gibi bestecilerin eserleri icra edilecek.

Konser programında, "Curse Upon Iron", "Cloudburst", "Trilo", "Stars" adlı eserler sanatseverlerin beğenisine sunulacak.