Devlet Çoksesli Korosu "Aurora" konseri ile 8 Haziran'da sanatseverlerle buluşacak

Güncelleme:
Devlet Çoksesli Korosu, kuzey ışıklarından ilham alan 'Aurora' konseriyle 8 Haziran'da İstanbul AKM'de sanatseverlerle buluşacak. Konserde İsveç, Estonya, Letonya, Norveç ve ABD gibi ülkelerin müzikal mirasları doğanın sesleriyle harmanlanacak.

Devlet Çoksesli Korosu, adını kuzey ışıklarından alan "Aurora" konseriyle 8 Haziran'da İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Topluluktan yapılan açıklamaya göre, tarihin antik dokularını müzik yoluyla bugüne taşıyan konser, İsveç, Estonya, Letonya, Norveç ve ABD gibi ülkelerin müzikal miraslarını bir araya getirerek doğanın seslerini insanın içsel yolculuğuyla harmanlayacak.

Kuzey ışıklarından aldığı ilhamla dinleyicileri derin bir duyusal yolculuğa davet eden konserde, Henriette Renie, Eriks Esenvalds, Raimund Tiguls, Eric Whitacre, Bodvar Moe ve Veljo Tormis gibi bestecilerin eserleri icra edilecek.

Konser programında, "Curse Upon Iron", "Cloudburst", "Trilo", "Stars" adlı eserler sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Kaynak: AA / Ahmet Esad Şani
