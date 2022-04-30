Deva Partisi'nden Reklam Filmi: "Demokrasi. Atılım. Derhal. Bugün'

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi, "Demokrasi. Atılım. Derhal. Bugün' isimli bir reklam filmi yayınladı. Filmde, Genel Başkan Ali Babacan'ın; "Ellerinden geleni artlarına koymasınlar, DEVA Partisi'nin sel olan damlaları karşısında hiçbir baraj duramayacak" sözlerine yer verildi.

DEVA Partisi'nin, "Demokrasi. Atılım. Derhal. Bugün' isimli yayınladığı reklam filminde Genel Başkan Babacan'ın sözlerine yer verilirken, "Demokrasi. Atılım. Derhal. Bugün" şeklinde tempo tutuluyor. Artan fiyatlar, kapanan işletmeler ve işsiz gençlerin yer aldığı videoda Babacan'ın şu sözleri aktarıldı:

"Esnaf günlerce siftah yapamıyor, borçlarını ödeyemiyor, kepenk kapatmak zorunda kalıyor. Gençlerimiz işsiz ve daha hazini gençlerimiz umutlarını yitiriyor. Ellerinden geleni artlarına koymasınlar, DEVA Partisi'nin sel olan damlaları karşısında hiçbir baraj duramayacak."