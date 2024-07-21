Dev pandaların doğum günü kutlaması

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ÇEKİM TARİHİ: 20 Temmuz 2024

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Doğum günü ikramlarının tadını çıkaran dev pandalardan çeşitli görüntüler

Çin'in Sichuan eyaletindeki doğa koruma alanında dev pandalar için doğum günü kutlaması düzenlendi.

Pandalar için doğum gününe özel havuç ve karpuz gibi ikramlar hazırlandı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Chengdu'dan bildiriyor. (XHTV)