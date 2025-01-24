Dev Panda Yavruları Bahar Bayramı'nı Kutladı
Çin'in Sichuan eyaletindeki iki üreme merkezinde bir araya gelen 25 dev panda yavrusu, 2024 yılında doğarak dünyaya gelen yavrularıyla Bahar Bayramı'nı kutladı.
CHENGDU, 24 Ocak (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan iki üreme merkezinde perşembe günü bir araya gelen 25 dev panda yavrusu, tüm dünyadaki izleyicilerin Bahar Bayramı'nı kutladı. Yavruların 13'ü Çin Dev Pandaları Koruma ve Araştırma Merkezi'nde, 12'siyse Chengdu Dev Panda Yetiştirme ve Araştırma Üssü'nde olmak üzere tamamı 2024 yılında dünyaya geldi.