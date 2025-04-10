Dünyayı şaşırtmaya devam ediyor! İşte Trump'ın gümrük vergileriyle ilgili aldığı kararlar

İşte Trump'ın ticaret savaşında aldığı kararlar
Trump, Çin'e yönelik vergiyi yüzde 125'e yükseltti

Çin'in misillemesine Trump'ın yanıtı sert oldu, vergiyi yine artırdı
Benzine büyük indirim geldi

Benzine büyük indirim geldi
Netanyahu'dan skandal Türkiye tehdidi

Netanyahu'dan skandal Türkiye tehdidi

Dev Ağaç Aracın Üzerine Düştü, Sürücü Kıl Payı Kurtuldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pensilvanya'da yol kenarında duran bir aracın üzerine dev bir ağaç düştü. Sürücü, ezilmekten son anda kurtulurken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

- Dev ağaç aracın üzerine düştü, sürücü kıl payı kurtuldu

PENNSYLVANIA - ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yol kenarında duran bir aracın üzerine ağaç devrildi, sürücü ezilmekten kıl payı kurtuldu.

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde dev bir ağaç, yol kenarında bekleyen bir aracın üzerine devrildi. Araç hurdaya dönerken, can havliyle dışarı çıkan sürücü ezilmekten kıl payı kurtuldu. O anlar yolun karşısındaki akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.