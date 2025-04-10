- Dev ağaç aracın üzerine düştü, sürücü kıl payı kurtuldu

PENNSYLVANIA - ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yol kenarında duran bir aracın üzerine ağaç devrildi, sürücü ezilmekten kıl payı kurtuldu.

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde dev bir ağaç, yol kenarında bekleyen bir aracın üzerine devrildi. Araç hurdaya dönerken, can havliyle dışarı çıkan sürücü ezilmekten kıl payı kurtuldu. O anlar yolun karşısındaki akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.