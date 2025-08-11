Dervişoğlu'ndan şehit Jandarma Astsubay Ferhat Gedik ile Eren Bülbül için anma mesajı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 11 Ağustos 2017'de terör örgütü PKK mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i şehadetlerinin 8'inci yılında andı.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adın da hatıran da yüreğimizde… İyi ki varsın Eren! PKK'lı teröristlere karşı Eren'e siper ettiği bedenine isabet eden 41 kurşunla şehit olan kahraman Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuşumuz Ferhat Gedik'i ve Eren Bülbül evladımızı rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.