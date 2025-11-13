Haberler

Ders çıkışı kalp krizi geçiren öğretmen öldü

Güncelleme:
GAZİANTEP'te üniversite hazırlık öğrencilerine ders verdikten sonra kurstan ayrılan Türkçe öğretmeni Süleyman Sevinç (39), kalp krizi geçirdi. Tedaviye alınan Sevinç, kurtarılamadı.

Olay, dün akşam saatlerinde İncilipınar Mahallesi'nde meydana geldi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursu'nda (GASMEK) Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Süleyman Sevinç, üniversite hazırlık öğrencilerine verdiği dersi bitince eve gitmek için kurumdan çıktığı sırada kalp krizi geçirip yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Sevinç, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Süleyman Sevinç, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Haber- Kamera: Ahmet ATMACA-GAZİANTEP-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
