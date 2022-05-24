Ressam Tülin Kaynak'ın "Derinlikler" adını verdiği kişisel sergisi, 15 Temmuz'a kadar Binbirdirek Sarnıcı'nda sanatseverlerle buluşacak.

Küratörlüğünü Mahmut Wenda Koyuncu'nun üstlendiği sergide, sanatçının bir bölümünü salgın sürecinde ürettiği eserler olmak üzere toplam 59 çalışması yer alıyor.

Sanat danışmanlığını Ayşem Tezvaran'ın üstlendiği sergi, 15 Temmuz'a kadar ziyarete açık olacak.