"Derinllikler" sergisi Binbirdirek Sarnıcı'nda açıldı - Haberler

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"Derinllikler" sergisi Binbirdirek Sarnıcı'nda açıldı

AA - Hilal Uştuk - Güncel
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'Derinllikler' sergisi Binbirdirek Sarnıcı'nda açıldı

Ressam Tülin Kaynak'ın "Derinlikler" adını verdiği kişisel sergisi, 15 Temmuz'a kadar Binbirdirek Sarnıcı'nda sanatseverlerle buluşacak.

Ressam Tülin Kaynak'ın "Derinlikler" adını verdiği kişisel sergisi, 15 Temmuz'a kadar Binbirdirek Sarnıcı'nda sanatseverlerle buluşacak.

Küratörlüğünü Mahmut Wenda Koyuncu'nun üstlendiği sergide, sanatçının bir bölümünü salgın sürecinde ürettiği eserler olmak üzere toplam 59 çalışması yer alıyor.

Sanat danışmanlığını Ayşem Tezvaran'ın üstlendiği sergi, 15 Temmuz'a kadar ziyarete açık olacak.

AA / Hilal Uştuk - Güncel

15 Temmuz, Ressam, Güncel, Haberler

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