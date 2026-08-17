13 Şüpheli Tutuklandı, 3'ü Adli Kontrolle Serbest

13 KİŞİ TUTUKLANDI

Adliyedeki işlemleri tamamlanan 17 şüpheliden A.M.T., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken 16 şüpheli tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden A.G., F.M.Ş., H.V., H.A., J.B., K.G., M.S., M.Y., N.G., N.G., S.V., S.O. ve T.E. tutuklanarak cezaevine gönderilirken H.Ş., N.Ş. ve S.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı