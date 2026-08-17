13 Şüpheli Tutuklandı, 3'ü Adli Kontrolle Serbest
Adliyedeki işlemlerin ardından 17 şüpheliden 1'i savcılıkça serbest bırakılırken 16'sı mahkemeye sevk edildi. Hakimlik, 13 kişinin tutuklanmasına, 3 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
13 KİŞİ TUTUKLANDI
Adliyedeki işlemleri tamamlanan 17 şüpheliden A.M.T., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken 16 şüpheli tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden A.G., F.M.Ş., H.V., H.A., J.B., K.G., M.S., M.Y., N.G., N.G., S.V., S.O. ve T.E. tutuklanarak cezaevine gönderilirken H.Ş., N.Ş. ve S.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı