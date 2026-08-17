Haberler

13 Şüpheli Tutuklandı, 3'ü Adli Kontrolle Serbest

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adliyedeki işlemlerin ardından 17 şüpheliden 1'i savcılıkça serbest bırakılırken 16'sı mahkemeye sevk edildi. Hakimlik, 13 kişinin tutuklanmasına, 3 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

13 KİŞİ TUTUKLANDI

Adliyedeki işlemleri tamamlanan 17 şüpheliden A.M.T., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken 16 şüpheli tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden A.G., F.M.Ş., H.V., H.A., J.B., K.G., M.S., M.Y., N.G., N.G., S.V., S.O. ve T.E. tutuklanarak cezaevine gönderilirken H.Ş., N.Ş. ve S.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran'dan ABD'ye saldırı tehdidi

Dünyayı tedirgin eden tehdit bu kez İran'dan! ABD'ye süre verdiler

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suudi Arabistan'da diplomasi tarihinde bir ilk: Kadın başkonsolos göreve başladı

Ülke tarihinde bir ilk: Yemin ederek göreve başladı

Polis memuru kocasının öldüresiye dövdüğü kadına hapis şoku

Polis memuru kocasının öldüresiye dövdüğü kadına hapis şoku
Bruce Willis kızının düğününde görüntülendi! Yıllar sonra ortaya çıkan karesi duygulandırdı

Hollywood'un en yakışıklılarındandı! Son hali yürek burktu
Ederson sonunda muradına eriyor

Sonunda muradına erdi
Galatasaray'dan Amedspor'a transfer

Galatasaray'dan Amedspor'a gitti!
Acun Ilıcalı, Beşiktaş'a transferde rakip oldu

Acun Ilıcalı, Beşiktaş'a rakip oldu
CHP İzmir İl Başkanı Gümrükçü'den YENİ Parti'ye Menderes mesajı: Seçim kaybetmeye alışın

Düşman kardeşler! Yeni Parti'ye dedikleri kavgada söylenmez