Deresökü köyünde 2 katlı ahşap evde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle 9 eve sıçradı

Deresökü köyünde 2 katlı ahşap evde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle 9 eve sıçradıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Deresökü köyünde Cemal Tufan'a ait iki katlı ahşap evde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yanındaki 9 eve daha sıçradı. Kastamonu ve çevre ilçelerden bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, alevlere müdahale sürüyor; yangın dronla görüntülendi.
10 EVDE YANGIN
Deresökü köyünde Cemal Tufan'a ait 2 katlı ahşap evde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle bitişiğindeki 9 eve daha sıçradı. Bölgeye Kastamonu ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyecilerin alevlere müdahalesi sürerken, yangın dronla görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı