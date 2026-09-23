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Deresökü köyünde 2 katlı ahşap evde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle 9 eve sıçradı

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Deresökü köyünde 2 katlı ahşap evde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle 9 eve sıçradı
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Deresökü köyünde Cemal Tufan'a ait iki katlı ahşap evde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yanındaki 9 eve daha sıçradı. Kastamonu ve çevre ilçelerden bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, alevlere müdahale sürüyor; yangın dronla görüntülendi.

10 EVDE YANGIN

Deresökü köyünde Cemal Tufan'a ait 2 katlı ahşap evde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle bitişiğindeki 9 eve daha sıçradı. Bölgeye Kastamonu ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyecilerin alevlere müdahalesi sürerken, yangın dronla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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