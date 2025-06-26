Dereköy'de Yağmur ve Şükür Duası Yapıldı

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Kırklareli'nin Dereköy köyünde düzenlenen yağmur ve şükür duasında Kur'an-ı Kerim okundu, şükür namazı kılındı. Köy muhtarı Remzi Solak, katılımcılara teşekkür etti ve yağmurun önemine vurgu yaptı.

Kırklareli'ne bağlı Dereköy'de yağmur ve şükür duası yapıldı.

Dereköy Muhtarlığınca köy camisinde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, şükür namazı kılındı, dua edildi.

Köy muhtarı Remzi Solak, yaptığı konuşmada, duaların kabul olmasını diledi.

Yağmur ve şükür duasına katılımın yüksek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Solak, katılanlara teşekkür etti.

Her yıl yağmur ve şükür duası programının gerçekleştirildiğini ifade eden Solak, yağmurun hem bölge barajları, hem de bölgede çiftçilik yapanlar için önemli olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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