Haberler

Dera'da Hizbullah bağlantılı hücre operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye'nin Dera ilinde Hizbullah bağlantılı hücreye operasyon düzenlendi. Yermuk Havzası'nda sabotaj planı yapan hücrenin 3 üyesi gözaltına alınırken, saldırılarda kullanılmak üzere hazırlanan roket fırlatma platformları ele geçirildi.

ŞAM(AA) - Suriye'nin Dera ilinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 Hizbullah unsurunun yakalandığı bildirildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın aktardığı bilgilere göre, İç Güvenlik Güçleri ile Genel İstihbarat Dairesi, Dera'daki Yermuk Havzası'nda sabotaj planı yapan Hizbullah bağlantılı bir hücreye yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda hücre üyesi 3 kişi gözaltına alınırken, saldırılarda kullanılmak üzere hazırlanan roket fırlatma platformları da ele geçirildi.

Kaynak: AA
Bizim Çocuklar'a bir kötü haber daha

Bizim Çocuklar'a bir kara haber daha
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

4 çocuk annesi eşinin ölümünde yargılanıyor! Kızı şikayetçi olmadı

Annesini öldürmekle suçlanan babası için tahliye istedi
Dursun Özbek, Ali Koç'un koltuğuna oturdu

Dursun Özbek, Ali Koç'un koltuğuna oturdu
Sınav belgesiyle oynanan hakeme 'Bahis hesabın var' denmiş! Suç duyurusu ortaya çıktı

Operasyonun fitilini ateşleyen hakemin suç duyurusu ortaya çıktı
Beştepe'de 3 saatlik 'fon' toplantısı! Gözler atılacak adımlarda

Beştepe'de 3 saatlik kritik toplantı! Gözler atılacak adımlarda
Çin'de '18 yaşından küçük kız bulundurma' suçlamasıyla gözaltına alınan CHP'li meclis üyesi partiden ihraç edildi

Resmi temas için gitti, Çin'de gözaltına alındı! CHP ihraç etti
İmamoğlu davasında alacağı için Ongun'un eşine ödeme yapan isim konuştu

İmamoğlu davası: Alacağı için Ongun'un eşine ödeme yapan isim konuştu
Alacak-verecek meselesi yüzünden ağabeyini vurdu

Gözünü bile kırpmadı! Vurduğu kişi düşmanı değil, en yakını