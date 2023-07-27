Depremzedelere yardım malzemelerini evine götürdüğü iddiasıyla tutuklanan emniyet müdürü yargılanıyor

TEKİRDAĞ'dan, depremin vurduğu Gaziantep'in İslahiye ilçesinde görevlendirilen ve görev bitimi depremzedelere dağıtılan bazı yardım malzemelerini resmi otobüse yükleyip, evine götürdüğü gerekçesiyle tutuklanan 4'üncü sınıf emniyet müdürü Yadigar Işık'ın 12 yıl hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Duruşmada, deprem bölgesine gönüllü olarak gittiğini söyleyen Işık, "Getirdiğimiz malzemeleri kaybolmaması için evime götürdüm" dedi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çevik kuvvet personeli görevlendirdi. Personelin başında bulunan 4'üncü sınıf emniyet müdürü Yadigar Işık, görevlerini tamamlayıp 26 Şubat'a Tekirdağ'a dönerken iddiaya göre, depremzedeler için gönderilen yardım malzemelerini resmi otobüse yükleyip, Tekirdağ'daki evine getirdi. Yadigar Işık'ın durumu müdürlerine bildirildi. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü, Işık'ın evine yakın kameraları inceleyerek, malzemeleri evine taşıdığını belirledi.

Cumhuriyet Savcısı, suçun zimmet oluşturabileceğini, suçun alt ve üst sınırının belli olduğunu ve sanığın tutukluluk halinin devam etmesini istedi. Mahkeme heyeti, Yadigar Işık'ın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 28 Eylül 2023 tarihine erteledi.