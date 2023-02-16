Depremzedeler için düzenlenen 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasında toplanan bağış 115 milyar lirayı aştı

Binlerce kişinin hayatını kaybettiği asrın felaketinde yaraların sarılması için TV kanallarının ortak yayınıyla düzenlenen "Türkiye Tek Yürek" kampanyasına rekor bağış yapıldı. Yaklaşık 8 saat süren program boyunca 115 milyar 146 milyon 528 bin TL bağış toplandı ve 9 milyon 10 bin adet SMS gönderildi.

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremin yaraları sarılmak için yardım kampanyası düzenlendi. Türkiye, KKTC ve Azerbaycan'dan ulusal ve uluslararası 213 televizyon ve 562 radyonun katılımıyla yapılan "Türkiye Tek Yürek" Kampanyası'na milyonlarca kişi bağış yaptı.

DESTEK YAĞDI

Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şikel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu, Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğünde yapılan ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri ve halk depremzedelere destek oldu.

TOPLANAN PARA 115 MİLYAR TL'Yİ AŞTI

Yaklaşık 8 saat süren programda toplanan bağış miktarı 115 milyar TL'yi aştı. Ortak yayın boyunca 115 milyar 146 milyon 528 bin TL bağış toplandı ve 9 milyon 10 bin adet SMS gönderildi.

Canlı yayında toplanan bağışlar şöyle: