Depremzede öğrenciler, 23 Nisan için 'Bir Başkadır Benim Memleketim' şarkısını seslendirdi

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, aralarında depremzede öğrencilerin de olduğu belediye bünyesinde oluşturulan Çocuk ve Gençlik Korosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için 'Bir Başkadır Benim Memleketim' şarkısını seslendirdi.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, aralarında depremzede öğrencilerin de olduğu belediye bünyesinde oluşturulan Çocuk ve Gençlik Korosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için 'Bir Başkadır Benim Memleketim' şarkısını seslendirdi.

Erdemli Belediyesi Çocuk ve Gençlik Korosu öğrencileri, 23 Nisan coşkusu için bir araya geldi. 11 ili etkileyen depremin ardından ilçeye gelen depremzede ve Erdemlili öğrencilerden oluşan koro, 'Bir Başkadır Benim Memleketim' şarkısını seslendirdi. Klibin şefliğini Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu yaptı. Öğrenciler seslendirdikleri klibi 23 Nisan'da deprem bölgesindeki arkadaşlarına armağan etti.

Öte yandan Erdemli Belediyesi Çocuk ve Gençlik Korosu ilerleyen günlerde ilk konserini vermeye hazırlanıyor.