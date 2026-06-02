Haberler

Malatya'da depremde 3 kişinin öldüğü Dağdeviren Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin davanın duruşması görüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'da 6 Şubat 2023 depreminde 3 kişinin öldüğü Dağdeviren Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili 5 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi. Savcı, sanıkların 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan cezalandırılmasını istedi. Mahkeme duruşmayı 14 Temmuz'a erteledi.

Malatya'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ise yaralandığı Dağdeviren Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 5 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık avukatları ile farklı bir dosyadan tutuklu bulunan sanık B.Y. katıldı.

Duruşma savcısı, tüm sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Başka dosyadan tutuklu sanık B.Y., 1975 yılında deprem yönetmeliğine göre yapılan binanın ilk depreme dayandığını, resmi kurumların uyarılarına rağmen insanların apartmana girdiğini, binayla illiyet bağlarının kesildiğini öne sürdü.

Sanık avukatları ise binanın 1975 yılı deprem yönetmeliğine göre inşa edildiğini, bu yönetmeliğin çok yetersiz olduğunun yargılamada göz önünde bulundurulmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, B.Y.'nin hastalığından dolayı duruşmalara cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılmasına, esas hakkında savunma için ek süre verilmesine karar vererek duruşmayı 14 Temmuz'a erteledi.

Dava süreci

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Dağdeviren Apartmanı'nda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi yaralanmıştı. Şüpheliler A.T.Ü, A.T.Y, B.Y, A.Ö. ve M.B. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş
CHP'nin grup toplantısı başladı! Özgür Özel partililere hitap ediyor

CHP'nin grup toplantısı başladı! Özgür Özel partililere hitap ediyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pakistan'ı toz fırtınası vurdu! 4 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi yaralandı

Gökyüzü kahverengiye büründü, ölüm haberleri art arda geldi
Buca Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' operasyonunda gözaltı sayısı 54'e çıktı

Buca Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' operasyonunda gözaltı sayısı 54'e çıktı
16 yıl sonra bir ilk! CHP Grup Toplantısı'na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi

Kılıçdaroğlu öfkesi onu 16 yıl sonra CHP Grup Toplantısı'na getirdi
Özgür Özel'in CHP Genel Merkez'deki arbedeyle ilgili ilk kez açıkladığı detay: Bellerinde kasaturalarla geldiler

Özgür Özel bu detayı ilk kez açıkladı: Bellerinde kasaturayla geldiler
CHP grup salonunda hıncahınç kalabalık! Vekillerin hepsi aynı sloganı attı

CHP grubunda hıncahınç kalabalık! Vekillerin hepsi aynı sloganı attı
Mourinho'dan Arda Güler'e kötü haber! Taraftar ayaklandı

Mourinho'dan Arda Güler'e kötü haber
Uzak Şehir'de Türkiye'yi ağlatan sezon finali! 3 isim diziye veda etti

Türkiye'yi ağlatan sezon finali! 3 isim diziye veda etti