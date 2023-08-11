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Depremde panikleyen vatandaşların balkondan atladığı anlar kamerada

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Malatya'da yaşanan 5.3 şiddetindeki depremin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Depremde panik yaşayan 2 vatandaşın balkondan atladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Depremde panikleyen vatandaşların balkondan atladığı anlar kamerada

Malatya'da depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı

MALATYA - Malatya'da yaşanan 5.3 şiddetindeki depremin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Depremde panik yaşayan 2 vatandaşın balkondan atladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Akşam saatlerinde Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,3 şiddetindeki deprem güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüler de deprem anında 2 çocuğun balkondan atlayarak kaçması yansırken bir diğer güvenlik kamerasında ise bir evin sallanması görülüyor. Yine bir tarım işletmesinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde de hayvanların deprem anında yaşadıkları korku da kameralara yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cahit Özçelik - Güncel

Malatya Deprem Güncel Haberler

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