Depremde hayatını kaybeden ailenin ismi kütüphaneye verildi
Denizli'nin Kale ilçesindeki ilkokula yaptırılan kütüphaneye, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybeden Yalçın ailesinin ismi verildi.
Kale'de yaşayan Enver Güner, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne başvurarak, depremde Gaziantep'te hayatını kaybeden kızı Tuğba, damadı Emre ve torunu Aliye Yalçın adına kütüphane yaptırmak istediğini iletti.
Çalışmalar sonucunda Narlı Mahallesi'ndeki Narlı İlkokulu'ndaki oluşturulan kütüphaneye Yalçın ailesinin ismi verildi.
Kütüphanenin açılış törenine katılan Enver Güner, kütüphanenin oluşturulmasında destek verenlere teşekkür etti.???????