Depremde hayatını kaybeden 8 kişi Niğde'de toprağa verildi Güncel Haberler Depremde hayatını kaybeden 8 kişi Niğde'de toprağa verildi Öğretmen çift ve iki çocuğu toprağa verildiNİĞDE Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden öğretmen Ahmet (25), eşi Sevde Nur (25), çocukları Betül ve 1 aylık Büşra Tosuner, Hatay'ın... Depremde hayatını kaybeden 8 kişi Niğde'de toprağa verildi Öğretmen çift ve iki çocuğu toprağa verildi NİĞDE Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden öğretmen Ahmet (25), eşi Sevde Nur (25), çocukları Betül ve 1 aylık Büşra Tosuner, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki göçükte yaşamını yitiren Kamil Genç ile Adıyaman'daki enkazda ölen Alp (32), eşi Sevgi ve 1 yaşındaki çocukları Yusuf Canlı'nın cenazeleri, Niğde'ye getirildi. Tosuner ailesinin cenazesi Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde, Kamil Genç'in cenazesi Çayırlı köyünde, Canlı ailesinin naaşları ise Yaylayolu köyünde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Öğretmen olan Tosuner çiftinin, yeni atandığı bildirildi. Kamil Genç'in eşi ve çocuklarını depremden önce İskenderun'dan Niğde'ye gönderdiği öğrenildi. Güncel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Esen Gaziantep Hatay Niğde Güncel Haberler

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