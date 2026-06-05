Yalnız Yaşadığı Evinde Ölü Bulundu

1) YALNIZ YAŞADIĞI EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde depremde eşini kaybeden ve o günden beri yalnız yaşayan Süleyman Yaman (59), evinde ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Erenler Mahallesi'nde meydana geldi. 6 Şubat 2023 tarihli depremlerde eşini kaybettikten sonra yalnız yaşamaya başlayan Süleyman Yaman'ın yakınları, kendisinden 3 gündür haber alamadı. Yakınlarının ihbarıyla evine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Yaman'ı hareketsiz yatarken buldu. İncelemede, Süleyman Yaman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaman'ın cansız bedeni, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı