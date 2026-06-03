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Malatya'da depremde 35 kişinin öldüğü Afan Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin davanın duruşması görüldü

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Malatya'da 6 Şubat 2023 depremlerinde 35 kişinin hayatını kaybettiği Afan Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili davada mahkeme, sanık M.B.A.'nın imza itirazı üzerine evrakları Kayseri Kriminal Laboratuvarı'na gönderme kararı aldı. Duruşma 8 Eylül'e ertelendi.

Malatya'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde 35 kişinin hayatını kaybettiği Afan Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin tutuksuz 2 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, sanık M.B.A'nın binanın yapımıyla ilgili evraklardaki imzaların kendisine ait olmadığına dair iddialarına ilişkin kurumlara yazı yazılarak ıslak imzalı evrakların mahkemeye gönderilmesine, gelen evrakların ise incelenmek üzere Kayseri Kriminal Laboratuvarı'na gönderilmesine karar vererek duruşmayı 8 Eylül'e erteledi.

Dava süreci

Afan Apartmanı'nda 35 kişinin hayatını kaybetmesine, 8 kişinin yaralanmasına ilişkin binanın yapımından sorumlu fenni mesul M.T. ve statik proje müellifi M.B.A. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş
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