Depremde 19 kişinin öldüğü Fazilet Apartmanı A Blok'a ilişkin yargılama sürdü

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Fazilet Apartmanı A Blok'ta 19 kişinin ölümüne ilişkin 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, başka bir dosyadan tutuklu olan ve bu davada tutuksuz yargılanan Mahmut Oktay H. ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Diğer tutuksuz sanıklar Akın Y. ve Ferihan Y. duruşmaya katılmadı.

Mahkeme başkanı, geçen celse esas hakkındaki mütalaanın verildiğini ancak dosyadaki bazı eksiklikler nedeniyle karar verilmeyeceğini belirterek taraf avukatlarına bilgi verdi.

Sanık Mahmut Oktay H, önceki savunmalarını tekrar ettiğini ifade etti.

Müştekiler, sanıkların cezalandırılmasını talep ederken müşteki avukatları da dosyanın yeniden bilirkişi incelemesine gönderilmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi. Heyet, sanıklar Akın Y. ile Ferihan Y. yönünden ek rapor alınmasına hükmederek duruşmayı 30 Ekim'e erteledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 19 kişinin öldüğü Fazilet Apartmanı A Blok'un yıkılmasına ilişkin tutuksuz 3 sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar ay hapsi isteniyor.