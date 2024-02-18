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Deprem bölgesinde doğan bebeklerin ilk yaş günü kutlandı

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından bölgeye giden Deniz Kuvvetlerinin TCG Bayraktar Amfibi Gemisi'nde dünyaya gelen 2 bebeğin ilk yaş günleri, İskenderun Deniz Üs Komutanlığı'nda kutlandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından bölgeye giden Deniz Kuvvetlerinin TCG Bayraktar Amfibi Gemisi'nde dünyaya gelen 2 bebeğin ilk yaş günleri, İskenderun Deniz Üs Komutanlığı'nda kutlandı.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız deprem felaketi sonrasında halkımızın yaralarını sarmak için derhal bölgeye giden Deniz Kuvvetlerimizin TCG Bayraktar Amfibi Gemisi'nde dünyaya gözlerini açan iki yavrumuzun birinci yaş günleri, İskenderun Deniz Üs Komutanlığı'nda kutlandı.

Milletimizin bir daha böylesine bir felaketle karşılaşmamasını temenni eder, yavrularımıza uzun ve sağlıklı bir ömür dileriz."

Kaynak: AA / Güncel

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