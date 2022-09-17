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Merkez üssü Erzurum olan deprem Bingöl'ü böyle salladı! Korku filmini andıran görüntü

Güncel Haberler

Dün akşam merkez üssü Erzurum'un Çat ilçesi olan 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden hissedilirken deprem anı, Bingöl'ün Yedisu ilçesindeki bir evin güvenlik kamerasıyla kayıt altına alındı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dün saat 23.30'da merkez üssü, Erzurum'un Çat ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde depremin kaydedildiği bildirildi.

BÜYÜK KORKU YAŞADILAR

Merkez üssü Erzurum'un Çat ilçesi olan ve Bingöl'ün Yedisu ilçesinde de hissedilen 4.9 büyüklüğündeki bölge halkını sokağa döktü.

Bingöl'de deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı

O ANLAR KAMERADA

Sarsıntı nedeniyle herhangi bir olumsuz durum yaşanmazken, deprem anı Bingöl'ün Yedisu ilçesine bağlı Elmalı köyündeki bir eve ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, depremin meydana gelmesiyle güvenlik kamerasının şiddetli bir şekilde sarsılması yer alıyor.

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Kaynak: AA / Bülent Temiz - Güncel

Erzurum Bingöl 3. Sayfa Güncel Haberler

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