Denver Havalimanı'nda Uçak Acil Tahliye Edildi

ABD'nin Colorado eyaletindeki Denver Uluslararası Havalimanı'nda, bir yolcu uçağı iniş takımı arızası nedeniyle acil tahliye edildi.

ABD Federal Havacılık İdaresinden (FAA) yapılan açıklamada, American Airlines'a ait Miami Uluslararası Havalimanı'na gitmek üzere kalkışa hazırlanan "Boeing 737 MAX 8" tipi uçakta "muhtemel iniş takımı sorunu" yaşandığı bildirildi.

Sosyal medyadaki görüntülerde, yolcuların dumanlar çıkan uçaktan ön kısımdaki şişme acil tahliye kaydırağıyla iniş yaptığı görüldü.

Denver İtfaiye Departmanı, olay yerine gelen ekiplerin uçaktaki yangını söndürdüğünü açıkladı.

Havalimanı yetkilileri, bir yolcunun tedavi için hastaneye sevk edildiğini, 5 kişinin ise olay yerinde kontrol edildiğini ve hastaneye kaldırılmasına gerek görülmediğini açıkladı.

FAA, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.