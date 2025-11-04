Denizli Valisi Coşkun: Güvenlik Çalışmaları Devam Ediyor

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun halkın huzur ve güvenliğinin temini için tüm birimlerin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"nda gerçekleştirildi.

İlgili kurumlar tarafından ekim ayında yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda konuşan Vali Coşkun, geçen yılın aynı dönemine göre kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 9,3 azalma meydana geldiğini, asayiş olaylarının yüzde 94,5'inin aydınlatıldığını anlattı.

Halkın huzur ve güvenliğinin temini için tüm birimlerin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Coşkun, "Organize suç olayları, silah, mühimmat, emtia, tarihi eser, tütün mamulleri ve alkollü içki kaçakçılığı, nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı, tefecilik olaylarına yönelik gerçekleştirilen 44 operasyonda 108 şüpheli şahıs yakalanmıştır. Uyuşturucu suçundan 360 şahsa adli işlem yapılmıştır. Siber devriye faaliyetleri sonucunda, suç unsuru tespit edilen 353 şahıs ve hesap ile ilgili adli işlem yapılmıştır." ifadelerini kullandı.

Coşkun, bahis suçuna yönelik 2 operasyonda yakalanan 11 kişiden 4'nün tutuklandığını aktararak, trafik uygulamalarında 198 bin 479 aracın kontrolünün yapıldığını, kurallara uymadığı tespit edilen 3 bin 346 araca men işleminin uygulandığını, alkol uygulamalarında ise 819 sürücünün ehliyetine el konulduğunu sözlerine ekledi.