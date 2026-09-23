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Denizli Pamukkale'de eniştesinin bıçakladığı kişi öldü, ölü sayısı 2'ye çıktı

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 19 Eylül'de eniştesi tarafından bıçakla yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Böylece olaydaki ölü sayısı 2'ye yükseldi; gözaltına alınan zanlı tutuklanmıştı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde eniştesinin bıçakladığı kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Karşıyaka Mahallesi'ndeki bir dairede A.A. tarafından bıçaklanan ve Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınan Mehmet Pabuccu (49) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Pabuccu'nun cenazesi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere Çal ilçesi Süller Mahallesi'ne gönderildi.

Olay

Pamukkale ilçesinde 19 Eylül'de bir apartmanda ikamet eden A.A, eve gelen baldızı Ayşe Pabuccu ve kayınbiraderi Mehmet Pabuccu ile tartışmış, kavgaya dönüşen olayda A.A, baldızı ile kayınbiraderini bıçakla yaralamıştı.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ayşe Pabuccu, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Gözaltına alınan zanlı tutuklanmıştı.

Olayın eve gelen Pabuccu kardeşlerin, şüphelinin konuşma engelli eşini götürmek istemeleri üzerine yaşandığı iddia edilmişti.

Kaynak: AA
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