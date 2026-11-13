Denizli Pamukkale'de direğe çarpan aracın sürücüsü öldü, babası yaralandı

Denizli Pamukkale'de direğe çarpan aracın sürücüsü öldü, babası yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde hafif ticari aracın aydınlatma direğine çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti. Kazada araçta yolcu olarak bulunan sürücünün babası yaralandı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde aydınlatma direğine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti, babası yaralandı.
Metin Bilge (21) yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, Fatih Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Bilge'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan ve araçta yolcu olarak bulunan sürücünün babası Levent Bilge, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Bilge'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.