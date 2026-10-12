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Denizli Pamukkale'de balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk hastanede öldü

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 5 Ekim'de balkondan düşerek yaralanan 2 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde öldü. Çocuğun cenazesi, Asri Mezarlık Camisi'nde kılınan namazın ardından Bozburun Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde balkondan düşerek yaralanan 2 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede öldü.

Alınan bilgiye göre, Dokuzkavaklar Mahallesi'nde 5 Ekim'de ikinci kattaki evlerinin balkonunda oyun oynayan Suriye uyruklu Muayyet Sılaybi (2), dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi yaptı.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Sılaybi, bugün yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi, Asri Mezarlık Camisi'nde kılınan namazın ardından Bozburun Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: AA
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