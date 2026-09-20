Haberler

Denizli Pamukkale'de 15 yaşındaki şüpheli, bir kişiyi bıçakla öldürüp yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+10 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sokakta tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren 15 yaşındaki şüpheli yakalandı. Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan 35 yaşındaki kişi müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sokakta tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren 15 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.

Deliktaş Mahallesi'nde yolda yürüyen Kazım Kavaklı (35) ile yabancı uyruklu F.J. (15) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda F.J, Kavaklı'yı bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Kazım Kavaklı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan şüpheli yakalandı.

Kaynak: AA
Antalya'da SUP yaparken suya düşen Efe İsen hayatını kaybetti! Anne cenaze aracının önünü kesti: Ben göreceğim yavrumu

Denize açıldı, bir daha dönemedi! Annenin feryadı yürek dağladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'tan yapay zeka hamlesi! 'AI Force' isimli özel ekip kuruluyor

Trump'tan geleceğe yön verecek hamle! Özel ekip kuruluyor
Nusret yine yaptı yapacağını! Restorandaki görüntü büyük tartışma yarattı

Nusret yine yaptı yapacağını!
İran, ABD ve İsrail'le bağlantılı olduğu öne sürülen 3 merkezi çökerttiğini duyurdu

İran’dan kritik operasyon açıklaması: 3 "terör merkezi" çökertildi
Kaşif Kozinoğlu dosyasında dikkat çeken gelişme: Gözaltındaki şoför bırakıldı

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: Ambulans şoförü serbest

Dünya basını, Muhammed Salah'ın şovunu konuşuyor: Galatasaray'ı yerle bir etti

Dünya Salah'ın şovunu konuşuyor: Galatasaray'ı...
Çiftçinin yeni umudu oldu! Az masrafla yüksek gelir getiriyor

Tarlasına eken sıfır masrafla servet kazanıyor
İran, ABD ile savaşı bitirmek için şartlarını Katar ve Pakistanlı ara buluculara iletti

İran açıkladı: ABD ile gerilimi bitirmek için şartlarımız var