Denizli'nin Çal ilçesinde küçük alanlarda ata tohumlarından susuz ve tamamen doğal üretilen meşhur Çal kavununda hasat devam ediyor. Çal Ziraat Odası Başkanı Haşim Ahmet Çil, dışı beyaz, içi pembe renkli meşhur una ait genlerinin kaybolmaması ve gelecek kuşaklara da aktarılması için ürüne sahip çıkılması çağrısı yaptı.

Denizli'nin Çal ilçesinde, ata tohumlarından susuz üretilen meşhur Çal kavununda hasat devam ediyor.

Denizli'nin Çal ilçesinde küçük alanlarda ata tohumlarından susuz ve tamamen doğal üretilen meşhur Çal kavununda hasat devam ediyor. Çal Ziraat Odası Başkanı Haşim Ahmet Çil, dışı beyaz, içi pembe renkli meşhur una ait genlerinin kaybolmaması ve gelecek kuşaklara da aktarılması için ürüne sahip çıkılması çağrısı yaptı.

Meşhur kavunun ilçede sınırlı alanlarda ekildiğini, susuz yetiştirilen kavuna gübre verilmediğini, tamamen doğal olarak üretiminin yapıldığını hatırlatan Çil, "İlçemizde bağcılığın meşhur olduğu kadar, Çal Kavunu 'da meşhurdur. Çal Kavununun üretimi ilçemizde oldukça eskidir. Yerli ata tohumlarımızdan üretimi yapılan kavunun yetiştirilmesinde ilaç, gübre, damlama, sulama yapılmaz. Gelişen teknolojiyle birlikte farklı tekniklerin kullanıldığı tarımda, ilçemizdeki kavun üretiminde geleneksel yöntemler kullanılır. Bunun tadını bilen bu kavunu yiyen diğer kavunlara kolay kolay pek yönelmez" dedi

Meşhur Çal kavununda geleneksel yöntemlerle üretim yapıldığı için dekardan çok büyük oranda verim alınmadığına dikkat çeken Çil, "Maalesef günümüzde ürünün tanından ziyade verim miktarı, dekardan alınan ürün miktarı, raf ömrü gibi birçok etmene bakılıyor. Bizim yerli kavunlarımız bu yönden sıkıntılı. Yerli kavunda, çok uzun raf ömrü, dekardan yüksek verim alınmadığı için yerli kavun üretimi çok fazla yaygınlaşmadı. İlçe merkezinde bağlı mahallelerde kısıtlı alanlarda kavun üretimimiz var. Her şeye rağmen meşhur Çal kavunumuz, tabii ki çiftçilerimiz için ek gelir. Bizim için de önemli. Ata tohumu yerli tekniklerde üretime devam etmeliyiz. Çiftçilerimiz de ürettiği üründen para kazanmalı ki, gelecek yıllarda da kavun üretimine devam etsinler. Ata tohumlarımıza, bu tohumlardan üretim yapan çiftçilerimize destek olmalıyız" diye konuştu. - DENİZLİ