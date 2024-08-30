Denizli Kale'de Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü Töreni
Denizli'nin Kale ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Törende çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı seslendirildi. Öğrencilerin şiir okuması ve halk oyunu gösterileri de yapıldı.
Denizli'nin Kale ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Atatürk Anıtı önündeki törende Kaymakam Ferhat Salih Ceylan ve Belediye Başkanı Erkan Hayla anıta çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı seslendirildi.
Öğrencilerin şiir okuması ve halk oyunu gösterileri sunulmasıyla devam eden törende resmi geçit töreni yapıldı.