Denizli Kale Biberi Yarışması Gerçekleştirildi
Denizli'nin Kale ilçesinde düzenlenen Geleneksel Kaledavaz Biber Festivali kapsamında Kale biberi yarışması yapıldı. Yarışmada dereceye giren isimlere ödülleri verildi.
Denizli'nin Kale ilçesinde, Geleneksel Kaledavaz Biber Festivali kapsamında Kale biberi yarışması gerçekleştirildi.
Çarşı Meydanı'nda düzenlenen yarışmayı CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla da takip etti.
Yarışmada Şengül Akça birinci, Fatmana Karauzun ikinci, Şengül Kadıkcı üçüncü oldu. Dereceye girenlere ödülleri verildi.
Dün başlayan festival, akşam düzenlenecek konserle sona erecek.