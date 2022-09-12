Denizli gündem haberleri... Çivril'de "jandarma asayiş noktası binası" hizmete açıldı Güncel Haberler Denizli haberine göre Çivril ilçesine yapılan "jandarma asayiş noktası binası" düzenlenen törenle hizmete girdi. Çivril ilçesine yapılan "jandarma asayiş noktası binası" düzenlenen törenle hizmete girdi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından Gürpınar Mahallesi'nde yapılan binanın açılışında konuşan Çivril Kaymakamı Turan Soğukoluk, jandarma noktası sayesinde mahallelerdeki güvenliğinde daha hızlı sağlanacağını söyledi. Konuşmaların ardından binanın açılışı gerçekleştirildi. Törene, İl Jandarma Komutanı Albay Veysel Yanık, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ali Çolak, Çivril Belediye Başkan Vekili Mehmet Çelikoğlu ve diğer ilgililer katıldı.??????? Güncel Kaynak: AA / Umahan Öz Jandarma Hisarcık Çivril Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Denizli gündem haberleri... Çivril'de 'jandarma asayiş noktası binası' hizmete açıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.