Son dakika haberleri | Helikopter kazasında yaralananların tedavisi sürüyor

Son dakika habere göre Denizli'nin Çardak ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında yaralanan teknik personel Kenan Erdem ile pilot Ömer Kaan Çakır yaşadıklarını anlattı.

Denizli'nin Çardak ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında yaralanan teknik personel Kenan Erdem ile pilot Ömer Kaan Çakır yaşadıklarını anlattı.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi süren pilot Ömer Kaan Çakır, AA muhabirine, helikopter düştükten sonra bilincini kaybettiğini belirterek, "İnanın kazanın nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Çünkü bilincimi kaybetmişim. Kendime geldiğimde helikopter dışında yerde yatıyordum." diye konuştu.

Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavi gören teknik personel Kenan Erdem de kazaya ilişkin bir şey hatırlamadığını, sağlık durumunun iyiye gittiğini ifade etti.

Baba Mehmet Erdem ise oğlunun kaza geçirdiğini öğrendiklerinde şok yaşadıklarını dile getirerek, "Buraya geldiğimizde oğlumuzun iyi olduğunu söylediler. Başta inanmadık. Allah'a şükür oğlumuzun iyi olduğunu gördük." şeklinde konuştu.

Öte yandan personel yardımcı pilot Egor Turkov'un normal serviste, kaptan pilot İlya İvesenkho ve uçuş teknisyeni Georgii Onvnvchın yoğun bakımdaki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Dün, Çardak ilçesi yakınlarında düşen yangın helikopterinde Rusya uyruklu uçuş mühendisi Aleksandr İakovlev ile uçuş teknisyeni Alexey Volkov hayatını kaybetmiş, Türk vatandaşı teknik personel Ömer Kaan Çakır ile Kenan Erdem, Rus vatandaşları kaptan pilot İlya İvesenkho, uçuş teknisyeni Georgii Onvnvchın ve yardımcı pilot Egor Turkov yaralanmıştı.