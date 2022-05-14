Denizli'de yanan evdeki kadın dumandan etkilendi - Haberler

Denizli'de yanan evdeki kadın dumandan etkilendi
AA - Mustafa Emeksiz - Güncel
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Denizli'nin Kale ilçesinde bir ahşap evde çıkan yangında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı.
SAKARYA (AA) - Denizli'nin Kale ilçesinde bir ahşap evde çıkan yangında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı.
TOKİ Mahallesi Sakarya Caddesi'nde yaşayan 91 yaşındaki Ayşe Onan'ın ahşap evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Polisin güvenlik önlemi aldığı sokakta, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
Yangının çıktığı sırada evde bulunan ve dumandan etkilenen kadın, Kale Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
AA / Mustafa Emeksiz - Güncel