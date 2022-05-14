Denizli'de yanan evdeki kadın dumandan etkilendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizli'de yanan evdeki kadın dumandan etkilendi

AA - Mustafa Emeksiz - Güncel
 - Güncelleme:
Denizli'de yanan evdeki kadın dumandan etkilendi

Denizli'nin Kale ilçesinde bir ahşap evde çıkan yangında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı.

SAKARYA (AA) - Denizli'nin Kale ilçesinde bir ahşap evde çıkan yangında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı.

TOKİ Mahallesi Sakarya Caddesi'nde yaşayan 91 yaşındaki Ayşe Onan'ın ahşap evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polisin güvenlik önlemi aldığı sokakta, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangının çıktığı sırada evde bulunan ve dumandan etkilenen kadın, Kale Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

AA / Mustafa Emeksiz - Güncel

Denizli, İtfaiye, Sakarya, Yangın, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title