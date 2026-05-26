Denizli'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Denizli'nin Çameli ilçesinde Mevlüt Uysal'ın kullandığı traktör kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.
Mevlüt Uysal'ın kullandığı traktör Kolak Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.
Uysal'ın traktörün altında kaldığı kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Uysal, sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek