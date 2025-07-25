Denizli'de Tarım Arazisinde Yangın, Ormana Sıçradı

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesindeki tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana da sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Acıpayam ilçesi Sandalcık Mahallesi yakınlarındaki tarım arazisinde saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Yükselen alevleri gören mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 uçak, 6 helikopter, 14 arazöz, 5 iş makinesi, 13 ilk müdahale aracı ve 163 personel sevk edildi. Büyük ölçüde kontrol altına alındığı belirtilen yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.