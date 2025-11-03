Haberler

Denizli'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Gözaltı

Güncelleme:
Denizli'de silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 8 ruhsatsız tabanca, 5 tüfek ve 1124 mermi ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen baskında 8 ruhsatsız tabanca, 8 şarjör, 1124 mermi, 5 tüfek, 11 kartuş, 3 kurusıkı tabanca ve 4 bıçak ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

