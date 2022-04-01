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Denizli'de "şap" karantinası

AA - Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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Denizli'de

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde görülen şap hastalığı nedeniyle 7 mahalleye geçici olarak hayvan giriş çıkışı kısıtlandı.

ACIPAYAM, DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde görülen şap hastalığı nedeniyle 7 mahalleye geçici olarak hayvan giriş çıkışı kısıtlandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Darıveren Mahallesi'ndeki bir hayvanda şap hastalığına rastlayınca belirlenen alanda karantina uygulaması başlattı.

Ayrıca bölgedeki 7 mahalleye geçici olarak hayvan giriş çıkışı yasaklandı.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

Hisarcık, Acıpayam, Denizli, Tarım, Güncel, Haberler

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