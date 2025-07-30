Denizli'de Şakalaşma Kavgası Kanlı Bitti: Genç Garson Öldürüldü

Denizli'de Şakalaşma Kavgası Kanlı Bitti: Genç Garson Öldürüldü
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Denizli'de Şakalaşma Kavgası Kanlı Bitti: Genç Garson Öldürüldü
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Denizli'nin Buldan ilçesinde bir lokantada çalışan 17 yaşındaki Mehmet Aksoy, şakalaşma sırasında mesai arkadaşı Bahri Ç. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, bir lokantada çalışan Mehmet Aksoy (17), şakalaşma sırasında çıkan kavgada mesai arkadaşı Bahri Ç. (17) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir lokantada dün, garsonlar Bahri Ç. ile Mehmet Aksoy arasında şakalaşma sırasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce Bahri Ç. elindeki bıçakla Mehmet Aksoy'u karnından yaraladı. Diğer çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Buldan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aksoy, buradaki müdahalenin ardından da Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan Mehmet Aksoy, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis Bahri Ç.'yi gözaltına aldı. Bahri Ç.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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