Denizli'de devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Denizli'nin Tavas ilçesinde Ramazan Çoban'ın kullandığı otomobil devrildi. Olay yerine gelen ekipler sürücüyü kurtaramadı.
Denizli'nin Tavas ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Ramazan Çoban idaresindeki 20 AOE 408 plakalı otomobil, ilçe merkezi yakınlarında karşı şeride geçerek devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkıştığı yerden ekiplerce çıkartılan sürücü müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel