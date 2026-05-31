Denizli'de bariyerlere çarpan yolcu otobüsü yandı: 1'i bebek 8 ölü, 33 yaralı

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak yanması sonucu ölen 1'i bebek 8 kişinin kimliği belli oldu. Kazada ölenlerin otobüs şoförü Mustafa Fevzi Merdin ile yolcular Merve Erik, Hayriye Arıkan, Zehra Eyiol, Fatma Kartal, Kırgızistan uyruklu Gültilay Bığa, Civan Şen ve 9 aylık oğlu Eyüp Miraç Şen oldukları belirlendi. Olay anında baba Civan Şen'in, 9 aylık oğlu Eyüp Miraç Şen'i korumak için üzerine kapandığı öğrenildi.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı