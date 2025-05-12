Denizli'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Pamukkale ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Yusuf Karakaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Dokuzkavaklar Mahallesi Ankara Bulvarı'nda seyreden E.A. (19) idaresindeki 45 K 1544 plakalı otomobil, şerit değiştirmeye çalışırken aynı istikamette ilerleyen Yusuf Karakaya'nın (47) kullandığı 20 NG 085 plakalı motosiklete çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Karakaya, ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Karakaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel