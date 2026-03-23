Denizli'de minibüsün durağa çarptığı kazada 1 kişi yaralandı
Pamukkale ilçesinde bir minibüs, otobüs durağına çarpması sonucu 43 yaşındaki Sultan Güngör yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunuyor.
B.Ö'nün kullandığı şehir içi yolcu taşımacılığı yapan 20 M 0139 plakalı minibüs, Cumhuriyet Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı'nda kontrolden çıkarak kaldırımdaki otobüs durağına çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada durakta bekleyen Sultan Güngör (43) yaralandı.
Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Güngör'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Minibüs sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Ali BİLGE