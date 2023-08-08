Denizli'de Kadın ve Çocuğu Bıçaklanarak Öldürüldü

Denizli'nin Tavas ilçesinde Ümit Mutlu Akpınar tarafından bıçaklanarak öldürülen Büşra Akpınar ile oğlu Macit Gül, Kahramanmaraş'ta yan yana toprağa verildi. Akpınar'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde Ümit Mutlu Akpınar (24) tarafından bıçaklanarak öldürülen Büşra Akpınar (26) ile oğlu Macit Gül (4), Kahramanmaraş'ta yan yana toprağa verildi.

Kahramanmaraş'tan 6 Şubat depremlerinin ardından eşi Büşra Akpınar ve üvey oğlu Macit Gül'ü alarak Denizli'nin Tavas ilçesine giden Ümit Mutlu Akpınar, pazar günü eşiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Akpınar, mutfaktan aldığı bıçakla eşi Büşra ile üvey oğlu Macit Gül'ü bıçaklayarak öldürdü. Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Büşra Akpınar ve oğlu Macit Gül'ün cenazeleri, Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinin Sarıçukur Mahallesi'ne getirildi. Mahalle mezarlığında anne ve oğlu için cenaze töreni düzenlendi.

Öte yandan olaydan sonra tutuklanan Ümit Mutlu Akpınar ise tutuklu bulunduğu Kocabaş D Tipi Cezaevi'nde gardiyanlar tarafından asılı halde bulundu. Akpınar'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.