Denizli'de Kaçak Kazıda Ele Geçirilen Lahit Müze'ye Teslim Edildi
Çivril ilçesinde yapılan ihbar sonrası jandarma ekipleri tarafından kaçak kazıda bulunan lahit ele geçirildi ve Denizli Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olayla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Denizli'nin Çivril ilçesinde kaçak kazıda çıkarıldığı değerlendirilen lahit ele geçirildi.
Emircik Mahallesi'ndeki tarlada kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler burada tamamı çıkarılmış lahit ele geçirdi.
Lahit, Denizli Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.